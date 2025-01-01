Меню
Персоны
Раду Жуде
Награды
Награды и номинации Раду Жуде
Radu Jude
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Раду Жуде
Каннский кинофестиваль 2014
Премия Илли – особое упоминание
Победитель
Сандэнс 2008
Премия NHK
Победитель
Сандэнс 2007
Международный
Победитель
Берлинале 2025
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2021
Лучший фильм
Победитель
Берлинале 2015
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2009
Форум
Победитель
Берлинале 2022
Короткометражный фильм
Номинант
Короткометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2021
Лучший короткометражный фильм "Живое действие"
Номинант
