Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Раду Жуде Награды

Награды и номинации Раду Жуде

Radu Jude
Награды и номинации Раду Жуде
Каннский кинофестиваль 2014 Каннский кинофестиваль 2014
Премия Илли – особое упоминание
Победитель
Сандэнс 2008 Сандэнс 2008
Премия NHK
Победитель
Сандэнс 2007 Сандэнс 2007
Международный
Победитель
Берлинале 2025 Берлинале 2025
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2021 Берлинале 2021
Лучший фильм
Победитель
Берлинале 2015 Берлинале 2015
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2009 Берлинале 2009
Форум
Победитель
Берлинале 2022 Берлинале 2022
Короткометражный фильм
Номинант
 Короткометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2021 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2021
Лучший короткометражный фильм "Живое действие"
Номинант
Если пересматривать «Бригаду» внимательно, можно найти временные парадоксы: 4 момента, которые предугадывают будущее
Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора
Этот научно-фантастический сериал Prime Video затерялся среди громких хитов: а зря, ведь критики назвали его шедевром
«Такой абсурд!»: в Госдуме ответили на призыв запретить «Машу и Медведя» — мультфильм все-таки разрушает, но вовсе не традиции
Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит
Воротите нос от «Евангелиона»? А вы точно его правильно поняли? Объясняем «как для детей» самый сложный момент культового аниме 90-х
«Остался лучшим за всю мою жизнь»: Бандерас назвал самый любимый фильм о войне — и его сняли в СССР, а не в Голливуде
До дыр засмотрели «Остров проклятых»? Вот 5 фильмов-головоломок, где все не так, как кажется — попробуйте угадать финал хоть в одном
Идеально на Хэллоуин: топ-5 фильмов и сериалов по Стивену Кингу, которые рекомендует он сам
Король лев всего лишь 5-й, Миядзаки вообще в хвосте: в Collider назвали лучшие мультфильмы 90-х – №1 в России даже не помнят
Главная загадка 1 сезона «Гачиакуты»: кто настоящий отец Рудо — Регто спас его от домашнего тирана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше