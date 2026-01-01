Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Джонни Ма
Награды
Награды и номинации Джонни Ма
Johnny Ma
О персоне
Награды
Награды и номинации Джонни Ма
Каннский кинофестиваль 2019
Премия SACD
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2016
Лучший канадский первый художественный фильм
Победитель
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2012
Премия RBC начинающему кинорежиссеру — почетная награда
Победитель
Премия РБК для начинающих кинематографистов
Номинант
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
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