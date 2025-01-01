Меню
Награды и номинации Тимоти Шаламе

Награды и номинации Тимоти Шаламе
Оскар 2025 Оскар 2025
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучшая мужская роль
Номинант
 EE Rising Star Award
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018 MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
