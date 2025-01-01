Меню
Тимоти Шаламе
Награды
Награды и номинации Тимоти Шаламе
Timothee Chalamet
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Тимоти Шаламе
Оскар 2025
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2018
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2020
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая мужская роль
Номинант
EE Rising Star Award
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
