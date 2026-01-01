Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Награды
Лиза Лангсет
Lisa Langseth
Киноафиша
Персоны
Лиза Лангсет
Лиза Лангсет
Lisa Langseth
Дата рождения
20 апреля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Лизы Лангсет
Родилась 20 апреля 1975 года. Стокгольм, Швеция.
Развернуть
Популярные фильмы
7.2
Любовь и анархия
(2020)
7.0
К чему-то прекрасному
(2009)
6.4
Отель
(2013)
Фильмография Лизы Лангсет
7.2
Любовь и анархия
драма, комедия, мелодрама
2020, Швеция
6
Эйфория
Euphoria
драма
2017, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Отель
Hotell
драма
2013, Швеция / Дания
7
К чему-то прекрасному
Till det som är vackert
драма
2009, Швеция
Показать еще
Кофейную гущу не выкидываю — она мне заменила соль и хлеб: 5 неожиданных лайфхаков для кухни и дачи
«Никогда не выбрасывайте вишневые косточки»: чищу, отвариваю и сохраняю — летом охлаждают, зимой согревают
Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Не «Методом» единым: сериал с Хабенским и Пореченковым быстро разошелся по миру — хит Первого канала добрался даже до Netflix
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?
Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино
Отдадим полцарства за правильный ответ: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с принцессой (тест)
Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1
Откуда взялся Билл Шифр и как на самом деле зовут Диппера: 7 загадок «Гравити Фолз», которые мультсериал не раскрыл
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить