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Лиза Лангсет
Лиза Лангсет
Lisa Langseth
О персоне
Фильмография
Лиза Лангсет
Lisa Langseth
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Дата рождения
20 апреля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Лизы Лангсет
Родилась 20 апреля 1975 года. Стокгольм, Швеция.
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Фильмография Лизы Лангсет
Эйфория
драма
2017, Германия
6.0
Отель
драма
2013, Швеция / Дания
6.0
К чему-то прекрасному
драма
2009, Швеция
7.0
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