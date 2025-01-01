Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Роджер Росс Уильямс
Награды
Награды и номинации Роджера Росса Уильямса
Roger Ross Williams
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Роджера Росса Уильямса
Оскар 2010
Лучший документальный короткометражный фильм
Победитель
Оскар 2017
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Original Interactive Program
Номинант
Outstanding Original Interactive Program
Номинант
Сандэнс 2016
Документалистика
Победитель
Документалистика
Номинант
Сандэнс 2013
Документалистика
Номинант
Берлинале 2023
Премия Берлинале в области документального кино
Номинант
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667