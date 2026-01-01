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Скоро в прокате «Мошенники»
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Фильмография
Насер Хасан
Naser Hasan
Киноафиша
Персоны
Насер Хасан
Насер Хасан
Naser Hasan
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Лицо в пепле
(2014)
Фильмография Насер Хасан
6.4
Лицо в пепле
The Face of the Ash
драма
2014, Ирак
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