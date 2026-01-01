Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александра Мацюшек
Aleksandra Maciuszek
Александра Мацюшек
Александра Мацюшек
Aleksandra Maciuszek
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.9
Касабланка
(2015)
Фильмография Александра Мацюшек
Жанр
Все
Документальный
Драма
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
Сценарист
1
7.9
Касабланка
Casa Blanca
документальный, драма
2015, Польша / Мексика / Куба
