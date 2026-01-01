Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дэвид Экорд
Награды
Награды и номинации Дэвид Экорд
David Acord
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дэвид Экорд
Оскар 2020
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Оскар 2016
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
BAFTA 2020
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
BAFTA 2016
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт
В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома
5 сентября на Пятом выходит «Далеко до Москвы»: новый детектив с Оболдиной может неожиданно выстрелить этой осенью
Посмотрел и закрыл гештальт: 5 фантастических сериалов до 2-х сезонов, где есть настоящий финал
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
Если бы «Бриллиантовую руку» сняли в 2026-м: нашла достойных актеров на роль Лелика, Геши и Горбункова
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
Не «Олдскул» и не «Бригада»: Беляев выбрал российский сериал, который считает эталоном. Спойлер — его снял Урсуляк
«Эти глаза напротив…»: кто это смотрит на вас из советского кино — узнаете с первого взгляда? (сложный тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить