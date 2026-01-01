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Награды и номинации Дэвид Экорд

David Acord
Награды и номинации Дэвид Экорд
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
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