Марианн Мортенсен Marianne Mortensen
Киноафиша Персоны Марианн Мортенсен

Марианн Мортенсен

Marianne Mortensen

Дата рождения
16 сентября 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр

Популярные фильмы

Шелли 5.2
Шелли (2016)

Фильмография Марианн Мортенсен

Жанр
Год
Шелли 5.3
Шелли Shelley
ужасы, драма 2016, Дания
