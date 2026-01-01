Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марианн Мортенсен
Marianne Mortensen
Киноафиша
Персоны
Марианн Мортенсен
Марианн Мортенсен
Marianne Mortensen
Дата рождения
16 сентября 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр
Популярные фильмы
5.2
Шелли
(2016)
Фильмография Марианн Мортенсен
Жанр
Все
Драма
Ужасы
Год
Все
2016
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
5.3
Шелли
Shelley
ужасы, драма
2016, Дания
