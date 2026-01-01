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Эвальд Андре Дюпон
E. A. Dupont
Киноафиша
Персоны
Эвальд Андре Дюпон
Эвальд Андре Дюпон
E. A. Dupont
Дата рождения
25 декабря 1891
Возраст
64 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
12 декабря 1956
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
7.4
Варьете
(1925)
7.2
Старый закон
(1923)
7.1
Пиккадилли
(1929)
Фильмография Эвальд Андре Дюпон
7.1
Пиккадилли
Piccadilly
криминал, драма
1929, Великобритания
7.4
Варьете
Varieté
драма, мелодрама, криминал
1925, Германия
7.2
Старый закон
Das alte Gesetz
драма
1923, Германия
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Новости о Эвальд Андре Дюпон
Показ фильма-концерта «Варьете»
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