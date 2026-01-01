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Леван Тутберидзе
Levan Tutberidze
Киноафиша
Персоны
Леван Тутберидзе
Леван Тутберидзе
Levan Tutberidze
Дата рождения
24 декабря 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.0
Мойра
(2015)
6.6
Отдыхающий самурай
(2022)
Фильмография Леван Тутберидзе
6.6
Отдыхающий самурай
The Resting Samurai
криминал, драма, триллер
2022, Грузия / Чехия / Нидерланды / Болгария
7
Мойра
Moira
драма
2015, Грузия
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