Мануэль Гарсия Ферре
Manuel García Ferré
Киноафиша
Персоны
Мануэль Гарсия Ферре
Мануэль Гарсия Ферре
Manuel García Ferré
Дата рождения
8 октября 1929
Возраст
83 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
28 марта 2013
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
7.2
Ико — отважный жеребенок
(1981)
Фильмография Мануэль Гарсия Ферре
Жанр
Все
Анимация
Приключения
Семейный
Фэнтези
Год
Все
1981
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
7.2
Ико — отважный жеребенок
Ico, el caballito valiente
анимация, фэнтези, приключения, семейный
1981, Аргентина
