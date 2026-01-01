Оповещения от Киноафиши
Алекс Калимниос
Alex Kalymnios
Дата рождения
1 января 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
8.0
Скотт и Бейли
(2011)
7.7
Однажды в сказке
(2011)
7.6
Сотня
(2014)
Фильмография Алекс Калимниос
Жанр
Все
Биография
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2022
2021
2018
2017
2016
2015
2014
2011
Все
12
Фильмы
1
Сериалы
11
Режиссер
12
7.3
Рекрут
драма, боевик, приключения
2022, США
7.5
Три семьи
драма, криминал, триллер
2021, Великобритания
7.5
Титаны
драма, боевик, фантастика
2018, США
7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
драма, боевик, криминал
2017, США
7.5
Белая принцесса
драма, исторический
2017, США
7.4
Вне времени
боевик, приключения, фантастика
2016, США
6.5
База Куантико
криминал, детектив, триллер
2015, США
6.6
Кливлендские пленницы
Cleveland Abduction
биография, драма
2015, США
7.1
Салем
драма, триллер
2014, США
7.6
Сотня
боевик, приключения, фантастика
2014, США
8
Скотт и Бейли
драма, криминал
2011, Великобритания
7.7
Однажды в сказке
драма, фэнтези, мелодрама
2011, США
