Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алекс Калимниос Alex Kalymnios
Киноафиша Персоны Алекс Калимниос

Алекс Калимниос

Alex Kalymnios

Дата рождения
1 января 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Популярные фильмы

Скотт и Бейли 8.0
Скотт и Бейли (2011)
Однажды в сказке 7.7
Однажды в сказке (2011)
Сотня 7.6
Сотня (2014)

Фильмография Алекс Калимниос

Жанр
Год
Рекрут 7.3
Рекрут
драма, боевик, приключения 2022, США
Три семьи 7.5
Три семьи
драма, криминал, триллер 2021, Великобритания
Титаны 7.5
Титаны
драма, боевик, фантастика 2018, США
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов 7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
драма, боевик, криминал 2017, США
Белая принцесса 7.5
Белая принцесса
драма, исторический 2017, США
Вне времени 7.4
Вне времени
боевик, приключения, фантастика 2016, США
База Куантико 6.5
База Куантико
криминал, детектив, триллер 2015, США
Кливлендские пленницы 6.6
Кливлендские пленницы Cleveland Abduction
биография, драма 2015, США
Салем 7.1
Салем
драма, триллер 2014, США
Сотня 7.6
Сотня
боевик, приключения, фантастика 2014, США
Скотт и Бейли 8
Скотт и Бейли
драма, криминал 2011, Великобритания
Однажды в сказке 7.7
Однажды в сказке
драма, фэнтези, мелодрама 2011, США
«Грозовой перевал» — только начало: в 2026 году выйдет 3 экранизации культовых книг
С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители
«Невский» + «Фишер» + ангарский маньяк = новый сериал НТВ «Ночной», который может уделать даже самые крепкие хиты
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше