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Николай Лебедев

Nikolay Lebedev
Николай Лебедев
Николай Лебедев Nikolay Lebedev
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Дата рождения
9 августа 1897
Возраст
92 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
9 октября 1989
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Николай Лебедев

Родился 9 августа 1897 года. Гусь-Хрустальный, Владимирская область, Российская Империя (Россия).

Фильмография Николай Лебедев
В моей смерти прошу винить Клаву К.
В моей смерти прошу винить Клаву К.
драма, мелодрама 1979, СССР
7.0
Ждите меня, острова!
Ждите меня, острова!
драма 1977, СССР
0.0
Счастливого плавания
Счастливого плавания
детский, драма 1949, СССР
0.0
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Андрей Звягинцев возглавил рейтинг главных российских режиссеров десятилетия Одержать победу ему помогли многочисленные кинонаграды.
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1 сентября 2020 12:44
Режиссер «Легенды №17» снимет фильм «Нюрнберг» об историческом судебном процессе Пока работа над проектом откладывается из-за чрезвычайного положения в Чехии.
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15 мая 2020 14:26
Аналитики назвали самый популярный российский фильм XXI века Им стала спортивная драма «Легенда № 17» с Данилой Козловским в главной роли.
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27 августа 2019 12:13
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