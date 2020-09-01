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Николай Лебедев
Николай Лебедев
Nikolay Lebedev
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Николай Лебедев
Nikolay Lebedev
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Дата рождения
9 августа 1897
Возраст
92 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
9 октября 1989
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Николай Лебедев
Родился 9 августа 1897 года. Гусь-Хрустальный, Владимирская область, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Николай Лебедев
В моей смерти прошу винить Клаву К.
драма, мелодрама
1979, СССР
7.0
Ждите меня, острова!
драма
1977, СССР
0.0
Счастливого плавания
детский, драма
1949, СССР
0.0
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