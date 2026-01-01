Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Москалин
Aleksandr Maskalin
Александр Москалин
Александр Москалин
Aleksandr Maskalin
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой
Популярные фильмы
5.9
Убитые молнией
(2002)
Фильмография Александр Москалин
Жанр
Все
Драма
Фантастика
Год
Все
2002
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
5.9
Убитые молнией
Killed by Lightning
драма, фантастика
2002, Россия / Нидерланды / Швейцария
