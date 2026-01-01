Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Аникеенко
Aleksandr Anikeyenko
Александр Аникеенко
Александр Аникеенко
Aleksandr Anikeyenko
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой
Популярные фильмы
6.0
Прямохождение
(2004)
5.9
Убитые молнией
(2002)
Фильмография Александр Аникеенко
6
Прямохождение
Bipedalism
драма, фантастика
2004, Россия
5.9
Убитые молнией
Killed by Lightning
драма, фантастика
2002, Россия / Нидерланды / Швейцария
