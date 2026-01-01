Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Аеша Капур
Ayesha Kapur
Аеша Капур
Аеша Капур
Ayesha Kapur
Дата рождения
13 сентября 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Дюссельдорф, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Последняя надежда
(2005)
Фильмография Аеша Капур
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2005
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
8.1
Последняя надежда
Black
драма
2005, Индия
