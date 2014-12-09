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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Михаил Логвинов
Mikhail Logvinov
Киноафиша
Персоны
Михаил Логвинов
Михаил Логвинов
Mikhail Logvinov
Дата рождения
6 июня 1941
Возраст
73 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
9 декабря 2014
Место рождения
http://www.wikidata.org/.well-known/genid/8617a90050ecf2195a1edbc2e8697c37
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Високосный год
(1961)
Фильмография Михаил Логвинов
7
Високосный год
Visokosnyy god
драма, криминал
1961, СССР
Онлайн
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