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Фильмография
Нина Мамаева
Nina Mamayeva
Киноафиша
Персоны
Нина Мамаева
Нина Мамаева
Nina Mamayeva
Дата рождения
8 августа 1923
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
14 августа 2001
Место рождения
Омск, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.4
О любви
(1970)
7.3
Пучина
(1958)
6.9
Вдовы
(1976)
Фильмография Нина Мамаева
6.7
Ошибки юности
Oshibki yunosti
драма
1978, СССР
6.9
Вдовы
Vdovy
драма
1976, СССР
7.4
О любви
O lyubvi
мелодрама, драма
1970, СССР
6.5
Его звали Роберт
Evo Zvali Robert
фантастика, комедия
1967, СССР
7.3
Пучина
Puchina
драма
1958, СССР
4.4
В дни октября
V dni oktyabrya
биография, драма
1958, СССР
6.6
Белинский
Belinskiy
биография, драма
1953, СССР
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