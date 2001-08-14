Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нина Мамаева Nina Mamayeva
Киноафиша Персоны Нина Мамаева

Нина Мамаева

Nina Mamayeva

Дата рождения
8 августа 1923
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
14 августа 2001
Место рождения
Омск, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Фантастический герой

Популярные фильмы

О любви 7.4
О любви (1970)
Пучина 7.3
Пучина (1958)
Вдовы 6.9
Вдовы (1976)

Фильмография Нина Мамаева

Ошибки юности 6.7
Ошибки юности Oshibki yunosti
драма 1978, СССР
Вдовы 6.9
Вдовы Vdovy
драма 1976, СССР
О любви 7.4
О любви O lyubvi
мелодрама, драма 1970, СССР
Его звали Роберт 6.5
Его звали Роберт Evo Zvali Robert
фантастика, комедия 1967, СССР
Пучина 7.3
Пучина Puchina
драма 1958, СССР
В дни октября 4.4
В дни октября V dni oktyabrya
биография, драма 1958, СССР
Белинский 6.6
Белинский Belinskiy
биография, драма 1953, СССР
Показать еще
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше