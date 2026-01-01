Оповещения от Киноафиши
Марко Скоп
Marko Skop
Марко Скоп
Marko Skop
Дата рождения
25 июня 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.5
Emília
(2023)
7.2
Слепая любовь
(2008)
7.0
Новая Ева
(2015)
Фильмография Марко Скоп
7.5
Emília
Emília
биография, документальный
2023, Словения
7
Новая Ева
Eva Nová
драма
2015, Чехия / Словакия
7.2
Слепая любовь
Slepe lásky
документальный
2008, Словакия
