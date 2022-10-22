Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марианна Рошаль
Marianna Roshal-Stroyeva
Персоны
Марианна Рошаль
Марианна Рошаль
Marianna Roshal-Stroyeva
Дата рождения
23 января 1925
Возраст
97 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
22 октября 2022
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
7.1
Белый пудель
(1956)
Фильмография Марианна Рошаль
7.1
Белый пудель
Belyy pudel
детский, драма
1956, СССР
