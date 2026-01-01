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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Наталья Беспалова
Natalya Bespalova
Киноафиша
Персоны
Наталья Беспалова
Наталья Беспалова
Natalya Bespalova
Дата рождения
25 июля 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
СССР, СССР
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Чудак из 5 «Б»
(1972)
6.5
Жили три холостяка
(1973)
5.6
Веришь, не веришь
(1971)
Фильмография Наталья Беспалова
6.5
Жили три холостяка
Zhili tri kholostyaka
комедия, мюзикл
1973, СССР
Алкины песни
мелодрама, драма
1973, СССР
Онлайн
7.5
Чудак из 5 «Б»
Chudak iz pyatogo B
комедия, детский
1972, СССР
5.6
Веришь, не веришь
Verish, ne verish
мелодрама
1971, СССР
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Новости личной жизни Наталья Беспалова
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