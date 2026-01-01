Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Персоны
Денис Евстигнеев
Награды
Награды и номинации Денис Евстигнеев
Denis Evstigneev
О персоне
Награды
Награды и номинации Денис Евстигнеев
Кинофестиваль Кинотавр 2002
Специальный приз жюри
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1999
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1994
Полнометражный фильм
Номинант
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