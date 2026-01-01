Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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Ли Бит-на
Lee Bit-na
Киноафиша
Персоны
Ли Бит-на
Ли Бит-на
Lee Bit-na
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Дончжу: Портрет поэта
(2016)
Фильмография Ли Бит-на
6.8
Дончжу: Портрет поэта
Dongju: The Portrait of a Poet
биография, исторический, драма
2016, Южная Корея
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