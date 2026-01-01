Оповещения от Киноафиши
Мауро Андрицци
Mauro Andrizzi
Киноафиша
Персоны
Мауро Андрицци
Мауро Андрицци
Mauro Andrizzi
Дата рождения
28 марта 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
5.7
Шанхайская невеста
(2016)
Фильмография Мауро Андрицци
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2016
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
Сценарист
1
5.7
Шанхайская невеста
Una novia de Shanghai
комедия
2016, Китай / Аргентина
