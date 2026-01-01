Оповещения от Киноафиши
Маню Риш Manu Riche
Маню Риш

Маню Риш

Manu Riche

Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актёр ужасов

Фильмография Маню Риш

Жанр
Год
Нану любит Джаану 5.4
Нану любит Джаану Nanu Ki Jaanu
комедия, драма, ужасы 2018, Индия
Отель Проблемски 6.4
Отель Проблемски Problemski Hotel
комедия, драма 2015, Бельгия
Свадебная церемония 7.2
Свадебная церемония Band Baaja Baaraat
комедия, мелодрама 2010, Индия
