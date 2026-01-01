Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Маню Риш
Manu Riche
Киноафиша
Персоны
Маню Риш
Маню Риш
Manu Riche
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.2
Свадебная церемония
(2010)
6.4
Отель Проблемски
(2015)
5.4
Нану любит Джаану
(2018)
Фильмография Маню Риш
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Ужасы
Год
Все
2018
2015
2010
Все
3
Фильмы
3
Актриса
2
Режиссер
1
Сценарист
1
5.4
Нану любит Джаану
Nanu Ki Jaanu
комедия, драма, ужасы
2018, Индия
6.4
Отель Проблемски
Problemski Hotel
комедия, драма
2015, Бельгия
7.2
Свадебная церемония
Band Baaja Baaraat
комедия, мелодрама
2010, Индия
Чем закончится история деда Славы: расписание финальных эпизодов «Вампиров средней полосы» в марте и где смотреть
Обожаю Шерлока и потому рекомендую эти 3 детективных сериала с интересным сюжетом — если пропустили, то зря
Маньяк танцует, «Уэнсдей» в кадре: какие популярные хорроры высмеяли в трейлере «Очень страшного кино 6» (видео)
В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»
«Отвратительный»: Майков ополчился против лучшего сериала Okko — считает ужасными даже жертв психопата
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667