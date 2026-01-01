Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Оливер Лаше
Награды
Награды и номинации Оливер Лаше
Oliver Laxe
О персоне
Награды
Награды и номинации Оливер Лаше
Каннский кинофестиваль 2025
AFCAE Award - Special Mention
Победитель
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019
Особый приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Главный приз Недели критики
Победитель
Каннский кинофестиваль 2010
Две недели режиссеров или Неделя критиков
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Золотая камера
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
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