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Фильмография
Леонид Ленц
Leonids Lencs
Киноафиша
Персоны
Леонид Ленц
Леонид Ленц
Leonids Lencs
Дата рождения
31 августа 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Запорошенные пеплом
(2016)
Фильмография Леонид Ленц
6.5
Запорошенные пеплом
Pelnu sanatorija / Exiled
драма
2016, Латвия
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