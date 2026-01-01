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Леонид Ленц Leonids Lencs
Киноафиша Персоны Леонид Ленц

Леонид Ленц

Leonids Lencs

Дата рождения
31 августа 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Запорошенные пеплом 6.5
Запорошенные пеплом (2016)

Фильмография Леонид Ленц

Запорошенные пеплом 6.5
Запорошенные пеплом Pelnu sanatorija / Exiled
драма 2016, Латвия
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