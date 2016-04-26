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Кэн Маэда Ken Maeda
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Кэн Маэда

Ken Maeda

Дата рождения
14 июня 1971
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
26 апреля 2016
Место рождения
Сугинами, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Великие свершения 7.1
Великие свершения (2015)

Фильмография Кэн Маэда

Великие свершения 7.1
Великие свершения Greater Things
драма 2015, Великобритания / Япония / Швейцария
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