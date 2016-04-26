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Фильмография
Кэн Маэда
Ken Maeda
Киноафиша
Персоны
Кэн Маэда
Кэн Маэда
Ken Maeda
Дата рождения
14 июня 1971
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
26 апреля 2016
Место рождения
Сугинами, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Великие свершения
(2015)
Фильмография Кэн Маэда
7.1
Великие свершения
Greater Things
драма
2015, Великобритания / Япония / Швейцария
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