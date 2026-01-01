Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мариус Заромскис
Marius Žaromskis
Мариус Заромскис
Marius Žaromskis
Дата рождения
30 июля 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Шяуляй, Литва
Рост
175 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Великие свершения
(2015)
Фильмография Мариус Заромскис
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.1
Великие свершения
Greater Things
драма
2015, Великобритания / Япония / Швейцария
