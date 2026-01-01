Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Быстрицкий Aleksey Bystritskiy
Киноафиша Персоны Алексей Быстрицкий

Алексей Быстрицкий

Aleksey Bystritskiy

Популярные фильмы

Стражник 6.8
Стражник (2023)
Заповедный спецназ 6.4
Заповедный спецназ (2021)
Пуля 6.3
Пуля (2018)

Фильмография Алексей Быстрицкий

Жанр
Год
Число зверя
детектив 2026, Россия
Стражник 6.8
Стражник
детектив, драма 2023, Россия
Свет в твоем окне
Свет в твоем окне
мелодрама 2021, Россия
Заповедный спецназ 6.4
Заповедный спецназ
боевик 2021, Россия
Батальон 4.2
Батальон
драма, боевик, военный 2019, Россия
Пуля 6.3
Пуля
криминал, детектив 2018, Россия
Четвёртая смена 3.5
Четвёртая смена
боевик, криминал, детектив 2018, Россия
Орден 4.6
Орден Orden
драма 2015, Россия
Новости о Алексей Быстрицкий
VR-фильмы российских режиссёров покажут на 70-ом Каннском кинофестивале
VR-фильмы российских режиссёров покажут на 70-ом Каннском кинофестивале
Этих 3 персонажей из аниме любят за то, что они подкаблучники и терпилы: в списке есть и герой из «Атаки титанов»
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
Советская «Снегурочка» и рядом не стояла: создатель «Трассы» взялся за сказку — психоделики не будет
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше