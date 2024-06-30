Оповещения от Киноафиши
Мария Розария Омаджо Maria Rosaria Omaggio
Мария Розария Омаджо

Maria Rosaria Omaggio

Дата рождения
11 января 1954
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
30 июня 2024
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Валенса 6.5
Валенса (2013)
Эдера 6.4
Эдера (1992)

Фильмография Мария Розария Омаджо

Жанр
Год
Валенса 6.5
Валенса Wałęsa. Człowiek z nadziei
биография, драма 2013, Польша
Эдера 6.4
Эдера
драма 1992, Италия
