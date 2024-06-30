Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Мария Розария Омаджо
Maria Rosaria Omaggio
Мария Розария Омаджо
Maria Rosaria Omaggio
Дата рождения
11 января 1954
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
30 июня 2024
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Валенса
(2013)
6.4
Эдера
(1992)
6.5
Валенса
Wałęsa. Człowiek z nadziei
биография, драма
2013, Польша
6.4
Эдера
драма
1992, Италия
