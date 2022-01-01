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Зоя Лирова
Зоя Лирова
Zoya Lirova
О персоне
Фильмография
Зоя Лирова
Zoya Lirova
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Дата рождения
14 апреля 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Зои Лировой
Родилась 14 апреля 1946 года.
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Фильмография Зои Лировой
Плюмбум, или Опасная игра
драма
1986, СССР
7.0
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