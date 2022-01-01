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Зоя Лирова

Zoya Lirova
Зоя Лирова
Зоя Лирова Zoya Lirova
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Дата рождения
14 апреля 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Зои Лировой

Родилась 14 апреля 1946 года. 

Фильмография Зои Лировой
Плюмбум, или Опасная игра
Плюмбум, или Опасная игра
драма 1986, СССР
7.0
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