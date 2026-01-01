Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Фриш
Aleksandr Frish
Александр Фриш
Александр Фриш
Aleksandr Frish
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.4
Она с метлой, он в черной шляпе
(1987)
5.3
Шутки в сторону
(1984)
4.7
Полет в страну чудовищ
(1987)
Фильмография Александр Фриш
Жанр
Все
Детский
Комедия
Мюзикл
Семейный
Фэнтези
Год
Все
1987
1984
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
5.4
Она с метлой, он в черной шляпе
Ona s metloy, on v chyornoy shlyape
детский
1987, СССР
4.7
Полет в страну чудовищ
Polyot v stranu chudovishch
семейный, фэнтези
1987, СССР
5.3
Шутки в сторону
Shutki v storonu
комедия, мюзикл
1984, СССР
