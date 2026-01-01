Оповещения от Киноафиши
Александр Фриш Aleksandr Frish
Киноафиша Персоны Александр Фриш

Александр Фриш

Aleksandr Frish

Актерское амплуа
Герой фэнтези, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Фильмография Александр Фриш

Жанр
Год
Она с метлой, он в черной шляпе 5.4
Она с метлой, он в черной шляпе Ona s metloy, on v chyornoy shlyape
детский 1987, СССР
Полет в страну чудовищ 4.7
Полет в страну чудовищ Polyot v stranu chudovishch
семейный, фэнтези 1987, СССР
Шутки в сторону 5.3
Шутки в сторону Shutki v storonu
комедия, мюзикл 1984, СССР
