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Густ Ван Ден Берхе
Gust van den Berghe
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Густ Ван Ден Берхе
Густ Ван Ден Берхе
Gust van den Berghe
Дата рождения
25 апреля 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
6.7
Люцифер
(2014)
6.1
Маленький Иисус Фландрии
(2010)
5.1
Человек-магнит
(2023)
Фильмография Густ Ван Ден Берхе
Жанр
Все
Драма
Комедия
Приключения
Год
Все
2023
2014
2010
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
3
Сценарист
3
Продюсер
2
5.1
Человек-магнит
The Magnet Man
приключения, комедия, драма
2023, Бельгия / Франция / Люксембург / Нидерланды
Смотреть трейлер
6.7
Люцифер
Lucifer
драма
2014, Мексика / Бельгия
6.1
Маленький Иисус Фландрии
En waar de sterre bleef stille staan
драма
2010, Бельгия
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