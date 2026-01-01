Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маркус Луик
Markus Luik
Киноафиша
Персоны
Маркус Луик
Маркус Луик
Markus Luik
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.8
По грибы
(2012)
6.3
Жизнь и любовь
(2024)
Фильмография Маркус Луик
Жанр
Все
Драма
Комедия
Приключения
Триллер
Год
Все
2024
2012
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
6.3
Жизнь и любовь
Elu ja armastus
драма
2024, Эстония
6.8
По грибы
Seenelkäik
приключения, комедия, триллер
2012, Эстония
