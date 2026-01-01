Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мари-Лиис Лилл
Mari-Liis Lill
Киноафиша
Персоны
Мари-Лиис Лилл
Мари-Лиис Лилл
Mari-Liis Lill
Дата рождения
23 мая 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Таллин, Эстония
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Путешественник
Популярные фильмы
6.8
По грибы
(2012)
6.7
Ян Ууспыльд едет в Тарту
(2007)
6.1
Кратт
(2020)
Фильмография Мари-Лиис Лилл
Жанр
Все
Драма
Комедия
Приключения
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2020
2012
2007
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.1
Кратт
Kratt
комедия, фэнтези
2020, Эстония
6.8
По грибы
Seenelkäik
приключения, комедия, триллер
2012, Эстония
6.7
Ян Ууспыльд едет в Тарту
Jan Uuspõld läheb Tartusse
комедия, драма
2007, Эстония
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667