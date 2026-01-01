Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мари Феликс
Marie Felix
Мари Феликс
Мари Феликс
Marie Felix
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.9
Вышивальщицы
(2004)
Фильмография Мари Феликс
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2004
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.9
Вышивальщицы
Brodeuses
драма, мелодрама
2004, Франция
