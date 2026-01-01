Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марта Ренье
Marthe Régnier
Марта Ренье
Марта Ренье
Marthe Régnier
Дата рождения
26 ноября 1880
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
30 августа 1967
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Майерлинг
(1936)
Фильмография Марта Ренье
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
1936
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7
Майерлинг
Mayerling
мелодрама, драма
1936, Франция
