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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Мэри Андерсон
Mary Anderson
Киноафиша
Персоны
Мэри Андерсон
Мэри Андерсон
Mary Anderson
Дата рождения
3 апреля 1918
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
6 апреля 2014
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.6
Воздушный цирк Монти Пайтона
(1969)
7.6
Спасательная шлюпка
(1944)
7.4
Все это и небо в придачу
(1940)
Фильмография Мэри Андерсон
6.4
Список кораблей
Spisok korabley
документальный
2008, Россия
8.6
Воздушный цирк Монти Пайтона
комедия
1969, Великобритания
7.6
Спасательная шлюпка
Lifeboat
триллер, драма, военный
1944, США
7.4
Все это и небо в придачу
All This, and Heaven Too
драма, мелодрама
1940, США
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