О персоне
Фильмография
Миа Шерингер
Mia Skäringer
Киноафиша
Персоны
Миа Шерингер
Миа Шерингер
Mia Skäringer
Дата рождения
4 октября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.1
Столетний старик, который вылез в окно и исчез
(2013)
Фильмография Миа Шерингер
Жанр
Все
Комедия
Приключения
Год
Все
2013
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.1
Столетний старик, который вылез в окно и исчез
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann
комедия, приключения
2013, Хорватия / Швеция
