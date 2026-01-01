Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Колин Уэлланд
Награды
Награды и номинации Колин Уэлланд
Colin Welland
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Колин Уэлланд
Оскар 1982
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Best Script
Победитель
Best Script
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Best Screenplay
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Best Screenplay
Номинант
Best Screenplay
Номинант
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