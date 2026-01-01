Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Мария Семотюк
Maria Semotiuk
Киноафиша
Персоны
Мария Семотюк
Мария Семотюк
Maria Semotiuk
Дата рождения
1 января 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Летнее солнцестояние
(2015)
Фильмография Мария Семотюк
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.2
Летнее солнцестояние
Letnie przesilenie
драма
2015, Польша / Германия
