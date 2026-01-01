Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Юлия Киевская
Julia Kijowska
Киноафиша
Персоны
Юлия Киевская
Юлия Киевская
Julia Kijowska
Дата рождения
16 марта 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
В темноте
(2011)
7.3
Дорожный патруль
(2013)
7.3
Хороший дом
(2025)
Фильмография Юлия Киевская
5.7
Проект НЛО
драма, комедия, мини-сериал
2025, Польша
7.3
Хороший дом
Dom dobry
драма
2025, Польша
6.5
When Fucking Spring is in the Air
When Fucking Spring is in the Air
драма
2024, Бельгия / Нидерланды / Германия / Польша
6.1
Нина
Nina
драма
2018, Польша
6.1
Соединенные штаты любви
Zjednoczone stany miłości
драма
2016, Польша / Швеция
5.9
Красный паук
Czerwony pajak
триллер, драма, криминал
2015, Польша / Чехия / Словакия
7.3
Дорожный патруль
Drogówka
драма, криминал
2013, Польша
7.3
В темноте
In Darkness
драма, военный
2011, Германия / Канада / Франция / Польша
Смотреть трейлер
Показать еще
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить