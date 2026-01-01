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Юлия Киевская Julia Kijowska
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Юлия Киевская

Julia Kijowska

Дата рождения
16 марта 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

В темноте 7.3
В темноте (2011)
Дорожный патруль 7.3
Дорожный патруль (2013)
Хороший дом 7.3
Хороший дом (2025)

Фильмография Юлия Киевская

Проект НЛО 5.7
Проект НЛО
драма, комедия, мини-сериал 2025, Польша
Хороший дом 7.3
Хороший дом Dom dobry
драма 2025, Польша
When Fucking Spring is in the Air 6.5
When Fucking Spring is in the Air When Fucking Spring is in the Air
драма 2024, Бельгия / Нидерланды / Германия / Польша
Нина 6.1
Нина Nina
драма 2018, Польша
Соединенные штаты любви 6.1
Соединенные штаты любви Zjednoczone stany miłości
драма 2016, Польша / Швеция
Красный паук 5.9
Красный паук Czerwony pajak
триллер, драма, криминал 2015, Польша / Чехия / Словакия
Дорожный патруль 7.3
Дорожный патруль Drogówka
драма, криминал 2013, Польша
В темноте 7.3
В темноте In Darkness
драма, военный 2011, Германия / Канада / Франция / Польша
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