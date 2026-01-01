Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Томаш Василевски
Награды
Награды и номинации Томаш Василевски
Tomasz Wasilewski
О персоне
Награды
Награды и номинации Томаш Василевски
Берлинале 2016
Лучший сценарий
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
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