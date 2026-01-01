Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марцин Ковальчик
Marcin Kowalczyk
Киноафиша
Персоны
Марцин Ковальчик
Марцин Ковальчик
Marcin Kowalczyk
Дата рождения
28 июля 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Альфа
(2018)
6.6
Ты - Бог
(2012)
6.3
Дочь танца
(2015)
Фильмография Марцин Ковальчик
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Комедия
Музыка
Мюзикл
Триллер
Год
Все
2018
2015
2014
2012
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
7.1
Альфа
Alpha
боевик, триллер, драма
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Анатомия зла
Anatomia zla
боевик, триллер
2015, Польша
6.3
Дочь танца
Córki dancingu
мюзикл, драма, комедия
2015, Польша
5.5
Хардкорное диско
Hardkor Disko
драма
2014, Польша
6.6
Ты - Бог
Jestes Bogiem
биография, драма, музыка
2012, Польша
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667