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Михал Грудзиньский Michal Grudzinski
Киноафиша Персоны Михал Грудзиньский

Михал Грудзиньский

Michal Grudzinski

Дата рождения
8 февраля 1944
Возраст
82 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр

Популярные фильмы

Третья часть ночи 7.4
Третья часть ночи (1971)
Дьявол 7.0
Дьявол (1972)
Saint 4.9
Saint (2023)

Фильмография Михал Грудзиньский

Saint 4.9
Saint Swiety
криминал 2023, Польша / Венгрия
Дьявол 7
Дьявол Diabel
ужасы, драма 1972, Польша
Третья часть ночи 7.4
Третья часть ночи Trzecia czesc nocy
ужасы, драма, военный 1971, Польша
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