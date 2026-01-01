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Фильмография
Михал Грудзиньский
Michal Grudzinski
Киноафиша
Персоны
Михал Грудзиньский
Михал Грудзиньский
Michal Grudzinski
Дата рождения
8 февраля 1944
Возраст
82 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Третья часть ночи
(1971)
7.0
Дьявол
(1972)
4.9
Saint
(2023)
Фильмография Михал Грудзиньский
4.9
Saint
Swiety
криминал
2023, Польша / Венгрия
7
Дьявол
Diabel
ужасы, драма
1972, Польша
7.4
Третья часть ночи
Trzecia czesc nocy
ужасы, драма, военный
1971, Польша
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