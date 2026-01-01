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Фильмография
Михаил Ростовцев
Mikhail Rostovtsev
Киноафиша
Персоны
Михаил Ростовцев
Михаил Ростовцев
Mikhail Rostovtsev
Дата рождения
22 октября 1872
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
19 апреля 1948
Место рождения
Таганрог, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Девушка спешит на свидание
(1936)
6.4
Поручик Киже
(1934)
6.4
Во имя жизни
(1947)
Фильмография Михаил Ростовцев
6.4
Во имя жизни
Vo imya zhizni
драма
1947, СССР
6.7
Девушка спешит на свидание
Devushka speshit na svidanie
комедия
1936, СССР
6.4
Поручик Киже
Poruchik Kizhe
комедия
1934, СССР
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