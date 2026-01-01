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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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О персоне
Михаил Вернер
Mikhail Verner
Киноафиша
Персоны
Михаил Вернер
Михаил Вернер
Mikhail Verner
Дата рождения
1 января 1881
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
1 января 1941
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
6.7
Девушка спешит на свидание
(1936)
Фильмография Михаил Вернер
6.7
Девушка спешит на свидание
Devushka speshit na svidanie
комедия
1936, СССР
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