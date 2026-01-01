Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Луиджи Дзампа
Награды
Награды и номинации Луиджи Дзампа
Luigi Zampa
О персоне
Награды
Награды и номинации Луиджи Дзампа
Каннский кинофестиваль 1973
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1983
Pietro Bianchi Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1948
ENIC Cup
Победитель
Grand International Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1954
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1953
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1950
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1947
Grand International Award
Номинант
Берлинале 1953
Специальный приз Сената Берлина
Победитель
Берлинале 1966
Золотой берлинский медведь
Номинант
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